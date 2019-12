Conferenza stampa Ibrahimovic: ecco quando sarà presentato lo svedese

Zlatan Ibrahimovic è pronto per la sua seconda avventura in rossonero: ecco quando sarà presentato il neo acquisto del Milan

Zlatan Ibrahimovic è pronto a dare il via alla sua seconda avventura in rossonero. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan comunica la data della presentazione.

COMUNICATO – «AC Milan comunica che la Conferenza stampa dell’attaccante Zlatan Ibrahimović si terrà venerdì 3 gennaio a Casa Milan alle ore 10. Le richieste di accredito andranno inviate all’indirizzo press@acmilan.com entro e non oltre giovedì 2 gennaio alle ore 12. L’accesso alla Conferenza stampa non sarà consentito a fotografi e videoperatori e verrà trasmessa in diretta televisiva sul Club Channel “Milan TV” e sulla App Ufficiale AC Milan».