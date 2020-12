Conferenza stampa Insigne: «Non dimenticheremo Maradona. L’Europa League è il nostro obiettivo»

Lorenzo Insigne ha parlato alla vigilia di AZ Alkmaar Napoli

Lorenzo Napoli, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar.

MARADONA – «Maradona ha fatto cose incredibili, ha portato Napoli sul tetto d’Europa e non lo dimenticheremo mai».

EUROPA LEAGUE – «Domani sarà una partita difficile, cercheremo di fare il risultato a tutti i costi. All’andata abbiamo fatto bene ma non siamo stati bravi a concretizzare le azioni create. Siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per continuare a migliorare. Le gare in Europa non sono mai facili, dobbiamo dare tutto. L’Europa League è un nostro obiettivo».