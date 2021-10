Conferenza stampa Inzaghi: «Inter favorita per lo scudetto? Potrei dire lo stesso della Juve»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida contro la Juventus

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve. Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter.

MATCH – «Senz’altro il campionato è appena cominciato, siamo agli inizi ma domani è importantissima con due squadre molto forti che si affrontano. Noi giochiamo davanti ai nostri tifosi, la squadra è consapevole dell’importanza della partita e dovremo essere all’altezza».

INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Mi fa molto piacere, detta da lui che è un allenatore che stimo tanto. Io potrei dire la stessa cosa del Napoli, della Juve, del Milan, della Roma e della Lazio. Sarà un campionato molto avvincente e noi vogliamo essere protagonisti facendo del nostro meglio».

POST LAZIO – «Domani è una partita molto importante al di là dei punti che ci sono in palio. Dopo la partita di Roma abbiamo parlato tanto con la squadra visto che erano delusi ed amareggiati. Da quel confrono che abbiamo avuto, abbiamo deciso che in qualsiasi modo contro qualsiasi avversario continueremo a giocare anche se un giocatore sarà in terra. Solo l’arbitro potrà fermare il gioco».