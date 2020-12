Conferenza stampa Italiano: «Inter montagna difficile da scalare»

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Inter-Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Milano contro l’Inter.

INTER – «Mi aspetto una partita di grande sacrificio da parte nostra. Sappiamo che in entrambe le fasi dobbiamo dare un qualcosa in più perché andiamo ad affrontare una delle squadre più forti del campionato e d’Europa. Loro hanno a disposizione tantissimi campioni e un grandissimo allenatore. Se vogliamo cercare di ben figurare dobbiamo chiaramente dare tutto quello che abbiamo. A volte anche ricercare qualcosa in più di quello che si pensa di avere. Bisogna andare a fare una partita da vera squadra, da collettivi. Penso che in questi momenti, contro queste squadre, anche a livello individuale bisogna tirare fuori un po’ di orgoglio. Sappiamo che l’Inter è una montagna molto difficile da scalare e poi penseremo a mercoledì».