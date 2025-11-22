Conferenza stampa Italiano post Udinese Bologna: «Sapevamo sarebbe stata dura, i gol ci hanno spianato la strada. La giocata di Moro? Una soddisfazione, per questo motivo»

Conferenza stampa Italiano post Udinese Bologna. Le parole del tecnico del Bologna, dopo il 3-0 in casa dei bianconeri nella 12a giornata

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta per 3-0 in casa dell’Udinese nella dodicesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù ha elogiato lo spirito della squadra, la risposta di chi ha giocato meno e la crescita individuale di diversi elementi chiave.

IL MATCH – «Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, siamo riusciti a reggere il colpo nel primo tempo, poi i due gol ci hanno spianato un po’ la strada. Tutti i ragazzi che hanno giocato meno si sono comportati bene. Dedico la vittoria e il piazzamento in classifica alla società, ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci».

QUANTO MERITO C’È DI ITALIANO? – «Faccio parte del Bologna, devo portare spirito, fiducia, entusiasmo, ci stiamo riuscendo, poi in campo vanno i ragazzi. Una soddisfazione vedere la giocata di Moro perché è provata in settimana. Dobbiamo continuare a lavorare senza disperdere il grande entusiasmo che c’è in città, bisogna battere il ferro finché è caldo continuando a correre forte».

TI SENTI IL MIGLIOR ALLENATORE ITALIANO? – «No non mi sento nulla, è bello lavorare qui con ragazzi felici di preparare tutte le partite contro qualunque avversario. Quando tutte le componenti rispondono presente si possono ottenere grandi risultati. Moro sa fare tante cose in campo e può dare tanto di più. Parliamo di un nazionale croato che andrà ai Mondiali, può andare ancora di più».

POBEGA, PROTAGONISTA CON UNA DOPPIETTA – «Pobega ha più di qualche gol in arsenale, sa inserirsi, sa calciare, avrà ricordato la partita con la Lazio dove ci ha fatto arrabbiare un po’ tutti, ha energia anche per sradicare palla agli avversari. Quella volta ha calcolato male i tempi del gesto tecnico ma serve per crescere, può crescere anche lui. Possono crescere tutti, chi ha pochi minuti ha fatto grandi prestazioni, da Casale a De Silvestri».

LISTA UEFA E AMBIZIONI – «Della lista UEFA ne dobbiamo ancora parlare, alcune scelte di oggi le abbiamo prese in funzione anche di giovedì. Vedremo in quale reparto aggiungere un altro giocatore. Adesso non si possono fare calcoli e dire dove arriveremo, ci godiamo il momento, stiamo rispondendo presente e stiamo lavorando per prepararci in Europa League, mi auguro si riempia il Dall’Ara».