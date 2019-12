Verona, Juric: «Il futuro? Prima la salvezza» – VIDEO

Il Verona di Ivan Juric sta stupendo tutti: grande organizzazione difensiva degli scaligeri. Ma Juric non si fa distrarre – VIDEO

Ivan Juric sta davvero facendo una grande stagione con il suo Verona. La squadra sembrava già data come sicura retrocessa dopo le prime gare, ma ha dimostrato di essere un osso duro per tutti. Ecco le parole di Juric in conferenza stampa sul suo futuro.

«L’unica cosa importante è salvarsi, poi quando abbiamo raggiunto l’obiettivo parlerò con il presidente e decideremo il futuro».