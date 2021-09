Conferenza stampa Kean: «Sostituto Ronaldo? Nessuno peso, qui per dare una mano alla Juve» – VIDEO

Conferenza stampa Kean: le parole dell’attaccante della Juve che si presenta ai giornalisti e tifosi

Moise Kean è stato l’ultimo acquisto della Juve nella sessione estiva di calciomercato. L’attaccante classe 2000 ha fatto ritorno a Torino, dopo che nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Everton e Psg. Queste le sue parole in conferenza stampa.

EMOZIONE – «Indossare la maglia della Juve mi ha sempre dato grandi emozioni. Tornare è stata la scelta giusta, sono pronto per questa sfida».

SETTORE GIOVANILE JUVE – «Mister Grabbi mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato consigli. È stato un padre più che un allenatore. Gli sono riconoscente».

ESPERIENZA – «Mi sento molto fortunato. Per avere la mia età ho conosciuto tanti campionati. Sono tornato con tanta esperienza e questo mi aiuta molto. Sono pronto a dare il 100% per la squadra».

EVERTON E PSG – «Ho imparato tantissimo nel mondo del calcio, sono molto fortunato. Ora sono qui per dare una mano alla Juventus».

RONALDO – «Io sostituto? Nessun peso. Sono qui per dare una mano alla squadra dove sono cresciuto e in cui ho avuto tanti dubbi. Sono qui per giocare e dare il 100%. Mi sento più che altro responsabile di indossare questa maglia».

ALLEGRI – «Ho trovato una squadra molto giovane, ma di grande esperienza. È positivo. Non siamo partiti col piede giusto, ma abbiamo grandi obiettivi. Sono sicuro che potremo raggiungere grandi risultati e puntare sempre più in alto».