Fiorentina, Kokorin: «Cancellerò i mie sbagli, tante vittorie con i miei gol»

Aleksandar Kokorin si presenta in conferenza stampa. Ecco le parole del nuovo acquisto della Fiorentina.

FIORENTINA – «Grazie al direttore e alla squadra. Sono felice di essere qui con tutti voi e di essere della Fiorentina. Spero di poter dimostrare al più presto le mie qualità e di portare tante vittorie grazie ai miei gol. Per quanto riguarda il mio arrivo sono molto felice perché so cosa significa la Fiorentina, è una squadra con una grandissima storia. Penso di poter dare molto a questa squadra per le mie qualità».

CAPELLO – «Hanno scritto molto in Russia sia in Italia di questo mio passaggio e del contatto con Capello. Sono orgoglioso di essere nominato da un tecnico di questo livello e sono contento che mi abbia chiamato in Nazionale. Lo ringrazio per le buone parole espresse con i media e con i dirigenti. Credo che abbia anche aiutato l’opinione del ct e dei dirigenti della Fiorentina».

ATTACCANTI IN ITALIA – «Io guardo da sempre il calcio italiano. Mi piacciono gli attaccanti come Ibrahimovic che è bravissimo nonostante l’età. Guardo anche Ronaldo e le loro statistiche».

MANCINI ED ERRORI – «Continuerò a ringraziare i miei allenatori. Sono stato fortunato di avere due guru del calcio italiano come loro. A parte Capello anche Mancini mi ha allenato a lungo e sono grato di questo. Mi auguro che queste mie qualità cancellino gli sbagli che ho fatto in passato».