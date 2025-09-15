Conferenza stampa Kovac e Sabitzer pre Juve Borussia Dortmund: «La Juventus è una grande squadra, hanno un potenziale enorme. La Champions è speciale»

Conferenza stampa Kovac e Sabitzer pre Juve Borussia Dortmund: le loro dichiarazioni alla vigilia del primo match di Champions League

(inviato all’Allianz Stadium) – Inizia la Champions League della Juve, attesa domani sera dalla sfida contro il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium.

Nel giorno di vigilia, lunedì 15 settembre, Niko Kovac e Sabitzer parlano in conferenza stampa alle 19.20 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

Prende la parola il tecnico Niko Kovac

VISTO VIDEO DELLA JUVE – «È una parte importante dell’analisi, sarà una partita importante, abbiamo visto diverse partite della Juve per prepararci. Abbiamo visto come giocava, le partite in Serie A sono state importanti».

ATTACCO – «Abbiamo già una buona squadra con noi, nonostante gli infortunati. Hanno recuperato molto bene, con i nostri attaccanti abbiamo recuperato velocità e abbiamo una varietà di giocatori. Non lo so bene per domani ma lo stabilirò nelle prossime ore…».

CHAMPIONS – «Sappiano che in Champions e in Bundesliga vogliamo giocare in un certo tipo, non abbiamo ancora deciso la formazione ma siamo pronti al massimo».

FORMAZIONE – «Vediamo se tutti i giocatori recuperano, se si sono ripresi per domani sera. Negli ultimi giorni ho spiegato che abbiamo una rosa molto varia, con questo doppio 6, abbiamo cinque giocatori che hanno ricoperto diverse posizioni. Abbiamo una specie di concorrenza, perchè ci sono diversi profili di alcuni giocatori. Sono tutti fattori importanti e che possiamo mischiare insieme».

JUVENTUS – «Giocare fuori casa è già una vantaggio per la Juve, dovranno resistere a questa presenza dei tifosi. La Juventus è una grande squadra, hanno un potenziale enorme e immenso. Dobbiamo impegnarci, la Champions è speciale. Domani dobbiamo mostrare la qualità giusta per competere»

TUDOR – «Sono lieto di poter vedere Igor, conosco lui bene. Sono sorpreso del suo rendimento con la Juventus. Siamo arrivati in Champions entrambi, quindi due grandi risultati. Tudor dove ha allenato ha fatto bene, anche in Francia. La Juve ha molti buoni risultati, ha grandi qualità e domani vedremo come andrà a finire»



Prende la parola Sabitzer

CHAMPIONS – «Si tratta di una strada molto lunga, un torneo funziona così. Vogliamo vincere tutti, noi abbiamo scritto la storia come squadra. Possiamo dire che abbiamo giocato bene in campionato, ma poi il livello a volte è altissimo. La Champions è una grande sfida».

CENTROCAMPO – «Potremo giocare con un doppio 6, avere una struttura robusta. Dobbiamo avere un mix valido e ognuno deve portare le sue caratteristiche».















