Verona, Lasagna: «Scambio con Simeone? Io voglio restare qui»

Kevin Lasagna, attaccante del Verona, ha parlato in conferenza stampa prima dell’inizio della nuova stagione: le sue parole

STAGIONE – «Quest’anno voglio iniziare bene e fare sicuramente meglio dello scorso campionato, dove ho segnato poco. Il mio auspicio è di fare più gol, magari arrivando in doppia cifra. E questo può aiutarmi a riconquistare la Nazionale, alla quale non ho mai smesso di pensare. Juric mi chiedeva dei movimenti che non erano nelle mie caratteristiche, tuttavia io mi sono sempre impegnato al massimo e questo mi è sicuramente servito per migliorare. E per questo non posso che ringraziarlo. Ora cerco di mettere in pratica ciò che mi chiede Di Francesco. Con lui l’impatto è stato positivo. Rispetto a Juric, almeno in questi primi giorni di ritiro, lavoriamo molto di più con la palla, ma mantenendo sempre alta l’intensità».

SCAMBIO CON SIMEONE – «Quando è circolata la voce ho parlato subito con il mio agente. La mia intenzione, comunque, è sempre stata quella di rimanere qui. Voglio dimostrare alla società che ha fatto bene a credere in me».