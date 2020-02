Conferenza stampa Longo: «Il mio Toro è sempre più affiatato, ma abbiamo bisogno del pubblico dal 1′ al 90’»

Guarda il bicchiere mezzo pieno, Moreno Longo. E così, alla vigilia della delicata sfida casalinga al Parma, il tecnico granata si sofferma innanzitutto sugli aspetti positivi riscontrati durante la settimana al Filadelfia. «L’aspetto su cui ho visto maggiori miglioramenti è quello della compattezza e del concetto di squadra. C’è bisogno di coesione e di un atteggiamento che deve diventare la nostra base su cui appoggiare ogni tipo di situazione tecnico-tattica».

Quindi un passaggio sull’atteggiamento mentale e sul supporto dei tifosi. «Facciamo un mestiere in cui bisogna saper gestire l’ansia da prestazione. Il pubblico? Lo ritengo fondamentale, perché so quanto può darci e quanto può essere importante per ogni singolo calciatore. Da quando sono arrivato io sono stati encomiabili: gli chiedo ancora di aiutarci dal 1′ al 90′. Poi, a fine partita, ognuno esprime il proprio pensiero».

Longo ha poi un proposito ben preciso. «Il morale di una squadra è fatto anche di rabbia, perché i giocatori in questo momento vorrebbero uscire velocemente dalle difficoltà. Ma bisogna capire che per uscirne c’è da soffrire e c’è da giocare con ferocia. Mi auguro che domani il nostro atteggiamento sia feroce».