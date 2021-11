Conferenza stampa Mazzarri: «Con il Sassuolo come una finale. E su Joao Pedro...»

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

JOAO PEDRO – «Credo che per ogni giocatore, quando è così considerato, lui è italiano ha la cittadinanza, scrive e parla benissimo in italiano, è nel pieno della sua maturità e per noi averlo in nazionale sarebbe una soddisfazione. Joao se lo merita, ha indiscusse doti tecniche e si sacrifica per la causa. Sare contento di vederlo in azzurro, ma quando ci sarà la sosta prenderò vacanze perchè non resta nessuno»

FARIAS E GODIN – «Bella domanda, l’unica cosa che chiedo è quella che nel momento in cui siamo in una società, Cagliari è ome fosse casa mia, noi siamo i primi tifosi. I giocatori devono pensare solo a giocare, i procuratori fanno bello e cattivo tempo. Qui conta solo il Cagliari, abbiamo 7 partite prima del mercato e non devono pensare ad altro se non a dare il massimo per la maglia altrimenti gli metterò fuori rosa»

3 VITTORIE – «Le tabelle non sono mai esistite, domani c’è il Sassuolo e sarà come una finale di Champions League. A volte il risultato arriva quando non te lo aspetti, dobbiamo pensare a vincere la prossima. Se guardate le partite con la Roma o la Fiorentina, che sono molto forti, abbiamo fatto due partite opposte. Contro la Lazio grande partita e meritavamo di vicnere, dobbiamo affrontare il Sassuolo in maniera feroce, sviluppare al meglio il gioco e fare gol. In casa il pubblico ci da una spinta in più, ma domani conta solo vincere»

