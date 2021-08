Conferenza stampa Messi: l’argentino farà chiarezza sul futuro

Conferenza stampa Leo Messi: l’argentino parlerà ai giornalisti dopo l’addio al Barcellona. Possibile annuncio del prossimo club

Leo Messi ha deciso di intervenire in conferenza stampa per parlare del suo addio al Barcellona e, probabilmente, fare chiarezza sulla sua prossima destinazione. L’incontro con i giornalisti è previsto per domani, ore 12, nella sala dell’Auditorium del Camp Nou.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante argentino sarebbe molto vicino al Paris Saint-Germain. Contatti avviati, c’è la proposta di un contratto biennale.