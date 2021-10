Conferenza stampa Mihajlovic: «Non sono fiducioso su Arnautovic»

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Maradona contro il Napoli.

CONDIZIONI ARNAUTOVIC – «La squadra sta bene, Arnautovic meno. Abbiamo due squalificati, e per Marko vediamo oggi in allenamento come andrà, ma non sono molto fiducioso. Poi negli altri ruoli faremo qualche cambio perché c’è bisogno, ma sono sereno perché chi giocherà lo farà bene».

SCELTE IN ATTACCO – «Se c’è Arnautovic, Barrow fa la seconda punta, altrimenti se non c’è Arnautovic giocherà Barrow prima punta e qualcun altro seconda. Ma potremmo anche decidere di optare per il falso nueve».

POCO SPAZIO PER I TREQUARTISTI – «Da quando abbiamo cambiato sistema di gioco, sicuramente stanno giocando molto meno, ma si stanno allenando perché hanno tutte le caratteristiche per giocare come seconda punta o come esterni a tutta fascia. Skov per esempio può fare la fascia, Vignato e Sansone possono giocare in un centrocampo offensivo e Orsolini come seconda punta. Possiamo comunque utilizzare tutti, quindi non ho problemi dal punto di vista dei cambi».

THEATE – «L’ho detto dall’inizio, è uno che alla seconda riunione già parlava la lingua e traduce a Soumaoro in francese, che invece è qui da un anno e mezzo. E’ uno di carattere, ha tanta voglia di imparare. Quando sbaglia vuole rivedere le cose, si prende le sue responsabilità e fa di tutto per migliorarsi».