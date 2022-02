Conferenza stampa Mihajlovic: «Spezia da Coppa Uefa, noi siamo sereni»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia.

SPEZIA – «Per i risultati che sta portando a casa nel girone di ritorno, lo Spezia è da Coppa Uefa, ma noi abbiamo lavorato bene, stiamo meglio e dobbiamo giocare questa partita con serenità. L’ambiente è buono, stiamo riportando entusiasmo pure in assenza di risultati e questo è positivo. Arrivare al nostro obiettivo è difficile, lo sappiamo, è come scalare una montagna. Ci sono alti e basse e dobbiamo essere in grande di mantenere un equilibrio, ed essere fiduciosi».

SORIANO – «Non gli manca niente, solo i gol. È vero che abbiamo cambiato un po’ dal punto di vista tattico, ora c’è Arnautovic e si creano meno spazi rispetto al gioco di Palacio. Soriano però si allena sempre bene, è un giocatore importante per noi».

SAPUTO – «Purtroppo non va mai bene niente. Se ti stanno troppo addosso è troppo, se c’è poco manca. Io preferisco presidenti come Saputo. Quando sento critiche su di lui mi dispiace perché è difficile nel mondo di oggi trovare presidenti così. E’ sempre stato un signore con tutti noi. Dobbiamo ringraziarlo, e soprattutto sapendo quanto lui tiene a questa società e a questa squadra dobbiamo dare di più anche per lui».