Conferenza stampa Montemurro: «Domani in campo senza fare conti»

Conferenza stampa Montemurro: le parole del tecnico della Juventus Women alla vigilia del match con il Servette

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women affronta il Servette nell’ultima gara del girone A di Women’s Champions League in un match decisivo per le sorti del raggruppamento e quindi del percorso delle bianconere in Europa che devono vincere per avere la certezza di passare. Joe Montemurro presenta la partita nella classica conferenza stampa di vigilia presso l’Allianz Stadium, dove domani si terrà l’incontro.

ATTEGGIAMENTO – «Umiltà, rispetto per la squadra avversaria, andare in campo come un’altra partita normale, dobbiamo solo vincere, non dobbiamo fare i conti, come poter vincere il gruppo, dobbiamo prendere la partita come abbiamo preso tutte le altre».

PIANO GARA – «Vogliamo controllare la partita dall’inizio, ci saranno emozioni e nervosismo, è un’occasione grande ma noi dobbiamo essere molto calmi e capire come entrare subito nella partita, dobbiamo controllare la palla dall’inizio».

STANCHEZZA – «Dopo il Chelsea me l’aspettavo un po’ di stanchezza mentale, ci sta è normale e l’abbiamo visto con il Milan. Abbiamo saputo anche cambiare ritmo quando è servito».

RISCHI – «I rischi sono i primi 20 minuti, un po’ di nervosismo e di ansia. Ovviamente cercheremo di gestire la partita il prima possibile. Se partiamo bene siamo noi in controllo e sarà importante».

SERVETTE – «Hanno tanta ampiezza e la capacità di fare male esternamente. Non dobbiamo far sfruttare loro le fasce, se ci riusciremo saremo in controllo. Se teniamo la palla siamo già a buon punto».

