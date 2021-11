Conferenza stampa Mourinho: «Torino difende bene, giocheremo per i tifosi»

L’allenatore della Roma Mourinho ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Torino.

INFORTUNATI – «La situazione è migliorata, ma con Cristante e Villar positivi e la squalifica di Veretout il problema si è spostato a centrocampo. Mancano 3 giocatori di cui 2 titolari assoluti e un’opzione di qualità. Rispetto per quelli sempre disponibili. Abbiamo la possibilità di giocare a 4 o a 5 mentre prima avevamo solo un’opzione».

TIFOSI – «La passione la conoscevo, tutto l’amore per la squadra me l’aspettavo e l’ho sentito da subito. La cultura in Italia non poteva essere paragonata a quella inglese dove era tutto esaurito. Mi fa molto piacere vedere un’evoluzione positiva. I tifosi non hanno visto solo vittorie, ma abbiamo perso o giocato male. Loro vengono comunque e vedono una squadra che gioca per loro. Questo al tifoso fa sentire empatia e connessione. Ed è per questa ragione che anche in Conference sono stati tanti nonostante la pioggia. Contro Torino e Inter sarà più bello giocare per noi. Se noi abbiamo responsabilità in questa euforia, ci piace».

TORINO – «E’ facile capire che Torino difende bene e con un proprio stile. Sono un bell’esempio di stile di gioco difensivo e non è facile. Guardando i numeri, non concedono gol o opportunità. Dovremo fare una buona prova offensiva per fare gol».