Conferenza stampa Musacchio: «Arrivo alla Lazio con tanta voglia e fame»

Mateo Musacchio ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo difensore biancoceleste. Le sue parole

Mateo Musacchio ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo difensore della Lazio. Le sue parole.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

STATO DI FORMA – «Prima di tutto, per me è un’opportunità importantissima. Sono molto felice di essere qui. Fisicamente mi sento bene, arrivo alla Lazio con tanta voglia e fame»

OBIETTIVI – «Quando mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che c’era la possibilità di venire qui, in due minuti ho parlato con la famiglia. Non potevo dire di a un club così. Sono in una squadra fortissima. Il campionato è duro, ma sicuramente possiamo fare qualcosa di bello, ovviamente pensando partita dopo partita».