Cremonese Atalanta, conferenza stampa Nicola: «Audero è recuperato, domani decideremo. Grassi? Ecco quando torna. Rotazioni? A me piace fare questo per un motivo»

Cremonese Atalanta, in conferenza stampa Nicola ha parlato dell’importante recupero di Audero in vista del match di domani e non solo

Nel corso della conferenza stampa odierna, Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha fatto il punto sulla situazione di alcuni giocatori in vista della sfida contro l’Atalanta, valida per l’ottava giornata di Serie A, toccando temi legati ai recuperi fisici e alle rotazioni in vista del prossimo turno.

SU EMIL AUDERO – «Emil è recuperato, domani faremo un briefing finale con i medici ma sicuramente sarà convocato».

SU GRASSI – «Speriamo di averlo a disposizione quanto prima, ha avuto un problema fisico. Ci sono state anche altre problematiche, ma queste situazioni mi suscitano sempre grande curiosità: mi piace sperimentare, in questo modo si possono aprire nuove possibilità e risorse. Trovare qualcosa di nuovo è sempre gratificante».

SULLE ROTAZIONI – «Le rotazioni ci sono anche dentro la singola partita, a me piace coinvolgere i giocatori per suddividere meglio le forze sui tempi di gioco o tra una gara e l’altra. Ognuno ha la possibilità di dare tutto ciò che ha nel tempo a disposizione, sentendosi partecipe. Sicuramente dovremo fare qualcosa, vedremo».