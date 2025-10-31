Conferenza stampa Nicola pre Cremonese Juventus: «Contro Spalletti servirà coraggio, il pubblico sarà il nostro motore. Bonazzoli e Vardy insieme? Ecco cosa stiamo pensando»

Conferenza stampa Nicola pre Cremonese Juventus. Il tecnico dei grigiorossi ha presentato il match dello Zini valido per la 10a giornata di Serie A

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa il match che vedrà la Cremonese affrontare la squadra bianconera. Il tecnico grigiorosso ha analizzato il momento dei suoi, il valore dell’avversario e il sostegno del pubblico dello Zini, pronto a spingere la squadra in una delle partite più attese dell’anno.

SU SPALLETTI – «Non ho dubbi che Spalletti sia un allenatore di grande livello e sa che il rispetto si deve a tutti. Ha detto bene. Sono le basi che ti permettono di esprimere te stesso. Mi aspetto una squadra molto forte, che punta in alto. Ogni partita è un’occasione per migliorare. Cerchiamo di fare qualcosa di buono contro qualsiasi avversario».

BONAZZOLI E VARDY – «Non so se sia la soluzione migliore, ma stanno lavorando bene per la squadra e devono continuare. Finora ognuno ha dato il suo contributo e questo è l’importante».

SI PARLERA’ TANTO DI JUVE – «È normale con il cambio di allenatore. Dobbiamo dimostrare che ci siamo anche noi, nonostante i soli due giorni per recuperare e preparare la gara. Cercheremo di capire al meglio con che sistema e con che interpreti verranno. Non sarà semplice, ma prepareremo più contromisure. Non avremo però il tempo di provare più volte le stesse cose, ovviamente».

