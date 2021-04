Conferenza stampa Nicola: «Il mondo è degli ottimisti e noi dobbiamo esserlo»

Davide Nicola ha parlato alla vigilia di Torino-Roma

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma.

OTTIMISMO – «Il nostro obiettivo è cercare di migliorare ogni giorno. Non è che studio citazioni sul momento, magari mi concentro sul come veicolare un messaggio. Ho visto un articolo del vescovo di Pinerolo il cui titolo mi piace molto: il mondo appartiene agli ottimisti e i pessimisti sono solo spettatori. Non è che gli ottimisti non sanno che le cose sono difficili, ma lavorano con entusiasmo per migliorare».

MILINKOVIC-SAVIC – «È un giocatore della rosa, noi ci fidiamo. Sta sfruttando l’assenza di Sirigu. A Udine ha dimostrato di essere freddo e per noi è importante. Non deve voler strafare ma deve cercare continuità. La sua qualità è la serenità con cui affronta le cose. Deve rimanere sereno e continuo e credere in quello che fa».

NKOULOU – «Sta facendo un grandissimo lavoro e migliora sempre di più, lo teniamo in debita considerazione perché stava facendo molto bene. A prescindere se giocherà dall’inizio o a partita in corso, è importante per noi».