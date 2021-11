Conferenza stampa Pioli: «In un derby l’importante è vincerlo»

In conferenza stampa Stefano Pioli ha presentato il derby di Milano

Stefano Pioli ha presentato Milan-Inter in conferenza stampa e ha parlato così del derby di domenica sera.

LEGGI SU MILANNEWS24 LA CONFERENZA DI PIOLI INTEGRALE

PAROLE – «Il derby è sempre il derb-. Una partita storia e prestigiosa. L’importante è esserci e vincerlo. Zlatan è un fenomeno e continua dimostrarlo in tutto quello che fa. Con la Roma ha giocato un’ottima partita. Lui come tutti i suoi compagni è molto motivato per domani».

INTER FAVORITA – «L’Inter è la favorita perché un anno fa ha vinto nettamente e quindi sa cosa serve per continuarlo a favore. Noi stiamo bene e con il Napoli abbiamo avuto un avvio straordinario. L’Inter è una squadra forte e compatta, ma hanno punti deboli e dobbiamo essere bravi a sfruttarli»