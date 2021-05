Conferenza stampa Pioli: «Meritiamo la Champions. Ibra verrà con noi»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, suona la carica in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta

CLASSIFICA – «La classifica finale darà il verdetto, abbiamo parlato di tutto l’anno di partita della svolta, e sarà quella di domani. La squadra è motivata, sarà pronta per dare il massimo. Settimana particolare, fino a mercoledì la delusione era presente, poi è stata trasformata in concentrazione ed voglia, emozione, determinazione e anche tensione, siamo riusciti a trasformarla nella settimana migliore possibile».

PERCHE’ IL MILAN MERITA LA CHAMPIONS – «Abbiamo dimostrato di essere forti, affrontiamo l’Atalanta che meritatamente è andata in Champions, ma abbiamo le qualità per andare in Champions. Dal 17 settembre che giochiamo una partita ogni 3 giorni, e sabbiamo che bisogna fare l’ultimo sforzo».

ATALANTA – «Una squadra che giocherà al massimo, sta dimostrando di essere forte, hanno un impianto di gioco collaudato. Giocherà la miglior partita possibile. Siamo arrivati fin qui per giocarci la Champions, le motivazioni sono tante, per noi per la squadra, e i tifosi, rimaniamo uniti e compatti per domani sera».

REBIC – «Rebic ad oggi è più no che si, vediamo domani mattina, gli altri stanno bene. Ha avuto un problema al polpaccio e anche stamattina non ha fatto una seduta completa».

IBRA – «Ibrahimovic ha fatto tutto quello che poteva per farci arrivare fin qui. Domani partiranno tutti, lui compreso. Non ci saranno i tifosi ma porteremo con noi il loro entusiasmo».

