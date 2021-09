Conferenza stampa Pioli: «Partita equilibrata, non siamo i favoriti»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita contro la Juve

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Su Liverpool Milan: «Ci siamo scottati a Liverpool. C’era una situazione troppo al top, ci siamo accorti. Siamo consapevoli che c’è differenza. I nostri avversari sono più forti, con maggiore qualità».

Su Juventus Milan: «Mi fa piacere ritrovare Allegri. Fa strano vedere la Juventus con un solo punto in classifica. Non siamo favoriti anche se abbiamo 9 punti in classifica. La partita sarà molto equilibrata».

Sulle assenze pesanti: «Ibra vorrebbe essere superman ma ancora non riesce. Domani non sarà della partita sia Ibrahimovic che Giroud».

Su Diaz e Tomori: «Hanno grandissima qualità e disponibilità, sono alla ricerca del dettaglio in più per continuare a crescere. Hanno sfruttato bene l’esperienza in un campionato nuovo, non è facile adattarsi così velocemente. Sono ragazzi di qualità e molto seri».

