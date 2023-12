Conferenza stampa Pioli: «Torniamo a casa con delusione. Senza filotto di vittorie non riprendiamo quelle davanti»

Conferenza stampa Pioli, l’allenatore del Milan ha così parlato dopo la sconfitta subita in casa dell’Atalanta: le dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan.

SULLA PARTITA – «Torniamo a Milano con delusione e volevamo fare risultato soprattutto analizzando il periodo in campionato. Purtroppo non abbiamo concretizzato meglio, davamo la sensazione di fare meglio. L’espulsione di Calabria è stata fatale. Sicuramente loro hanno affrontato bene il secondo tempo. Sarei uscito dalla partita con sensazione positive in caso di pareggio».

CONDIZIONE FISICA – «Io credo che fino all’espulsione di Calabria siamo riusciti a giocarcela senza problemi fino a fine partita. Le carte in tavola sono cambiate purtroppo per l’espulsione. Dobbiamo riscattarci mercoledì, nonostante a livello tattico eravamo messi bene. Ci sono sfuggite di mano certe situazioni».

LEAO – «Ha fatto un buon allenamento oggi e valuteremo se sarà disponibile contro il Newcastle».

CLASSIFICA – «Credo che se non facciamo un filotto di vittorie non possiamo pensare di recuperare le squadre davanti».

CARTELLINI – «Stiamo pagando anche quello che possono influire sul risultato».