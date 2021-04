Conferenza stampa Pioli: «Spareggio contro la Lazio. Ibra non ci sarà»

Stefanio Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le sue parole

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni.

TRA LE PRIME QUATTRO CON MERITO – «Sicuramente sì, ma queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell’Inter. Siamo stati gli unici a tenere testa all’Inter. Possiamo giocarci le ultime giornate con le nostre ambizioni e il nostro obiettivo ancora lì da poter centrare. Siamo qui non per fortuna ma perché ce lo siamo meritati».

SPAREGGIO CON LA LAZIO – «Sì, perché gli scontri diretti valgono doppio. La Lazio è indietro nel punteggio e sia per noi che per loro sarà una partita importante per il futuro. Lo scatto in avanti sarebbe importante».

MANDZUKIC – «Ibrahimovic sta meglio ma domani non ci sarà, dovrebe esserci alla prossima. mandzukic e Leao si giocano il posto domani. Mario sta meglio e ha le caratteristiche per darsi il giusto apporto nell’area avversaria».

FALLIMENTO SENZA CHAMPIONS – «Non possiamo pensare a questo, non dobbiamo ragionare in questa direzione. Abbiamo dimostrato di essere forti, ma dobbiamo farlo fino alla fine. Le squadre che non arriveranno in Champions saranno ovviamente deluse».

