Conferenza stampa Pisacane: «Ci siamo resi conto della prestazione non all’altezza. Sentiamo fiducia verso di noi dai tifosi»

Conferenza stampa Pisacane: il tecnico del Cagliari presenta la sfida dell’Unipol Domus contro il Napoli di Antonio Conte

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, presenta oggi la sfida contro il Napoli nella consueta conferenza stampa della vigilia. L’allenatore rossoblù incontrerà i media alle 12:30 dal CRAI Sport Center di Assemini, per introdurre il match valido per la 30ª giornata della Serie A 2025‑2026. Queste le sue dichiarazioni.

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INFORTUNATI E GARA DI PISA – «4 giorni dopo, come ho detto dopo la gara, dovevo rivedere la partita per rivedere cose tecniche. Ci siamo resi conto della prestazione non all’altezza da tutti i punti di vista, sentiamo fiducia verso di noi dai tifosi e non solo e questo ci dispiace data la sconfitta di Pisa. Quasi tutti recuperati, Deiola ha lavorato, Liteta però ha preso una botta allla caviglia. Serve tempo ai lungodegenti, ora dobbiamo guardare avanti».

SCELTE – «Preferisco guardare alle cose che possono incidere, abbiamo avuto pochi giorni ma dopo una aprtita come quella di Pisa non si vede l’ora di riscattarsi nella gara seguente. Napoli? Grandissima squadra, noi vogliamo riscattare la gara di Pisa: abbiamo una grande occasione. Per noi non è una partita come le altre, vogliamo rabbia per tornare in campo. I ragazzi mi hanno chiesto il ritiro, hanno capito che solo stando insieme possono fare meglio».

ESPOSITO, STEP TATTICO PER CRESCERE NEI NUMERI – «La collocazione perfetta… non lo so, è soggettivo. Abbiamo sentito la sua assenza, è un giocatore moderno e senza chiederglielo si sacrifica e corre per i compagni. Ti assicuro che lo alleno tutti i giorni e per me è un calciatore che ha molte soluzioni, la collocazione è quella che si va a trovare e non quella che gli diamo noi come staff».

NAPOLI, INFORTUNI E RECUPERI – «Non sappiamo se è un bene affrontarli in questo momento, io penso solo al fatto che sono una grande squadra con una rosa larga. Anche senza i big hanno fatto vittorie e al netto di chi giochi incide il nostro atteggiamento, come con loro all’andata o con Juve e Roma. Non ci siamo specchiati contro di loro, abbiamo giocato con la bava alla bocca che non si è vista a Pisa».

GAETANO E KILICSOY – «Gaetano è quel calciatore che ti permette di avere delle geometrie, non mi è dispiaciuto a Pisa ma poteva afre meglio. Kilicsoy da un mese fa il ramadan, non per proteggerlo ma questo può aver inciso. Dobbiamo essere bravi nel fare le scelte dal primo minuto contando anche l’aspetto del fisico e delle energie».

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