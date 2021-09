Pobega: «Il posto migliore è dove trovo continuità. Su Juric e il Toro...»

Tommaso Pobega ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai nuovi tifosi del Torino

RUOLO – «Mi dedico molto al lavoro, il posto migliore è dove trovo la mia continuità. La posizione verrà valutata dal mister, io cercherò di interpretarla al meglio. Posso adattarmi, io voglio dare un apporto fisico e di intensità: è ciò che do alla squadra. Dovrei lavorare sul ruolo di play, con il lavoro si può fare tutto».

PRESTITO SECCO DAL MILAN – «Cerco di esternarmi da queste considerazioni, pensando stagione per stagione. In C volevo fare bene lì, ogni anno ho lavorato con questa idea. E anche ora ho la stessa mentalità, di migliorarmi e di crescere».

JURIC – «Ho visto subito la sua impronta, è importante per un giocatore saper cosa deve fare in campo».

PERCHE IL TORO – «La scelta è venuta da me e dal mio procuratore, che era in contatto con il direttore e con il mister. E’ stato facile conciliare tutto, da me c’era una chiara apertura. Le tempistiche sono state un po’ lunghe, ma l’accordo c’era già da qualche giorno».

CHE CAMPIONATO SARA’ PER IL TORO – «E’ una società importante, storica e ambiziosa. Da dentro ho visto che siamo tanto ambiziosi, vogliamo sempre il meglio. Non so dire dove arriveremo, ma cercheremo di fare il meglio possibile».