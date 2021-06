Pogba sibillino: «Il mio futuro? Non ho il numero di Al-Khelaifi»

Paul Pogba non si sbottona sul suo futuro: ecco le dichiarazioni del centrocampista dal ritiro della Francia in conferenza

Paul Pogba, in conferenza stampa, ha parlato del suo futuro. Le sue parole.

«Mi rimane un anno di contratto, lo sanno tutti. Non ho ancora una proposta concreta per il rinnovo con il Manchester United. Ora il mio pensiero va a Euro2020, sono concentrato solo su questo che è il presente. Ho un agente che si occupa di tutto il resto e non ho il numero di Al-Khelaifi».