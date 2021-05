Claudio Ranieri conferma l’addio alla Sampdoria anche in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni del tecnico doriano

Claudio Ranieri conferma il suo addio alla Sampdoria anche in conferenza stampa.

ADDIO ALLA SAMPDORIA – «Vorrei chiudere la telenovela legata al mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i presupposti per restare. Ringrazio tutti, dallo staff medico ai collaboratori. I ragazzi sono stati meravigliosi, soprattutto durante il lockdown quando hanno lavorato alla grande seguendo le nostre direttive. Sono stati professionali. È stato un campionato bello, combattuto. Abbiamo fatto ottime partite, qualcuna l’abbiamo sbagliata ma ci sta anche questo nel calcio».

TIFOSI – «Voglio ringraziare i tifosi. Mi è dispiaciuto tantissimo non averli allo stadio e non aver fatto vedere loro la Sampdoria che ha lottato contro ogni avversario. Spero di essere stato un rappresentante degno del Doria».

