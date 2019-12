Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Juventus: «Canalizzare la vittoria nel derby? Normalmente penso subito alla partita successiva. Fosse il giorno dopo, una settimana dopo o quindici giorni, il mio pensiero sarebbe già alla partita successiva. Il derby è stato bello ma il pensiero va oltre. Saremo concentrati. La Juventus è benvenuta, ma cercheremo di fare una grande partita».

SARRI E LA JUVENTUS – «Il tridente della Juventus è magnifico, non so se lo riproporrà domani perché hanno la partita di coppa. Magari sarà sempre tridente ma non con quegli interpreti. Noi cercheremo di fare la nostra partita, non ci arrendiamo senza combatterla. Giochiamo con una squadra super tecnica formata da grandi campioni, avere qualche giorno in più ci sarebbe servito. Ma faremo di necessità virtù. Sarri? Lui mi chiese di venire a vedere i miei allenamenti. Gli dissi che anche in Serie C ci sono grandi allenatori. Abbiamo anche giocato contro in Fulham-Chelsea. Andai anche a vederlo allenare. È un allenatore capace, sta facendo giocare la Juventus con il suo stile, che non è facile. Per noi sarà una grande partita, per loro un grande futuro. Quanti giocatori mi servono? Sette o otto? No, a parte gli scherzi al mercato ci pensiamo dopo».

INFORTUNATI E RECUPERATI – «Ekdal lo proviamo oggi, domani e poi vediamo. Quagliarella ha effettuato l’allenamento sta bene ed è disponibile. Al netto dell’assenza di Ekdal, sto valutando tutto perché con la Juventus dovremo correre tanto e non fermarci mai. Quindi valuto anche delle rotazioni come quelle viste nel derby. Thorsby fa dai 12 a 15 chilometri da centrocampista, è sicuramente uno spunto in più. Vieira è una grossa perdita perché per noi recupera tanti palloni. È un giovane che sta crescendo, sono molto contento di Vieira. Linetty e Jankto possono giocare sia interni che esterni, potrei anche decidere di ruotarli durante la partita. Bisognerà vedere anche la contrapposizione della Juventus, mi danno serenità entrambi. Linetty è difficile toglierlo. Gabbiadini sta entrando sempre di più in forma, sta ritrovando la vena del gol che un attaccante deve avere. Con il sinistro lui pennella. Deve sorridere un po’ di più alla vita ed è perfetto. Dico sempre ad Audero di comandare la difesa, può capitare che non si capiscano. Non credo che sia nulla di consequenziale».

LOTTA SALVEZZA – «Lotta salvezza? Sarà dura. Ci sarà da lottare soffrire e da restare concentrati fino all’ultimo. I tifosi ormai credo che mi abbiano un po’ conosciuto. Io prometto lavoro, sacrificio, sudore per la maglia. Giocare con il cuore e con lucidità».