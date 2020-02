Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico doriano a due giorni dalla sfida contro l’Inter

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Inter.

INTER – «Contro i nerazzurri servirà una Sampdoria perfetta, con la voglia di aiutarsi, di saper attaccare e difendere. Loro sono una squadra che fa molto movimento, hanno grandi saltatori. Sappiamo che forza sono. Dobbiamo fare una partita super concentrati, attenti, compatti, solo non subendo gol possiamo pensare di uscire da San Siro facendo punti».

LUKAKU E LAUTARO – «Come si fermano Lukaku e Lautaro? Con le catene. Spostandogli il pallone, bloccandogli i rifornimenti. Eriksen non è un problema, se diventa un problema chiudiamo con il calcio. È un giocatore fortissimo, ha una visione di gioco incredibile. Loro hanno tutto da perdere? Sì, è vero. Perdere a San Siro è possibile, ma noi non ci arrenderemo e scenderemo in campo per lottare».