Conferenza stampa Ranieri: «Sarà una partita pericolosa e difficile»

Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico doriano a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Fiorentina: «La vittoria a Torino è stata importante perché ci ha dato i tre punti. Non guardiamo la classifica degli altri, sappiamo che sarà un campionato combattuto fino alla fine. Ci siamo svegliati un po’ in ritardo, ma abbiamo saputo reagire. Quota salvezza? Arriviamo a quaranta punti e poi vediamo cosa succede».

LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DI RANIERI

«La Fiorentina si è rafforzata nel mercato di gennaio. Ha i nostri stessi obiettivi in questo momento, ma diversi per quanto riguarda il futuro. È importante confermarci. Sarà una partita difficile, pericolosa, veloce. Perché entrambe le squadre cercano la profondità e i capovolgimenti di fronte. La Fiorentina non abituata a lottare? Quando si scende in campo i vantaggi dal saper lottare per certi obiettivi non si vedono. Ovvio ci possono essere dei fattori che possono fare la differenza. Iachini l’ho avuto da giocatore, è un allenatore coriaceo, che infonderà determinate cose nella squadra. Hanno vinto a Napoli, messo in difficoltà la Juventus».