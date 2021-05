Conferenza stampa Ranieri: «Inter? Non saremo l’agnello sacrificale»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter

INTER – «Se ripenso al successo dell’andata, mai avrei pensato che saremmo rimasti l’ultima avversaria a riuscire nell’impresa di battere l’Inter. L’Inter è migliorata molto da quella partita, meritando di vincere lo Scudetto ma anche noi siamo cresciuti e non vogliamo recitare la parte dell’agnello sacrificale nel giorno della loro festa».

SAMPDORIA – «Servirà la Samp perfetta, dovremo restare con i piedi per terra e fare una grande partita per uscire indenni da San Siro. A Milano porterò i 26 componenti della rosa perché non abbiamo infortunati ed è giusto che tutti partecipino a sfide come questa. Il gruppo sta capendo che bisogna giocare ogni partita con orgoglio e spirito di sacrificio. Con questo gruppo si è creato un bel feeling, i ragazzi stanno bene con me e ogni giorno si allenano al massimo, con il sorriso sulle labbra».

