Conferenza stampa Runjaic dopo la sconfitta contro il Bologna: «Abbiamo commesso ingenuità, dobbiamo migliorare. Difficile recuperare una gara come questa»

Conferenza stampa Runjaic dopo la sconfitta contro il Bologna: il tecnico dell’Udinese analizza la sconfitta per 3-0 contro i rossoblù. Le sue parole

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato la pesante sconfitta per 3-0 contro il Bologna nella conferenza stampa post partita della dodicesima giornata di Serie A. Il tecnico ha evidenziato gli errori difensivi che hanno condizionato la partita e la necessità di migliorare sia in fase difensiva che offensiva.

LA PARTITA – «Ha ragione Kabasele, abbiamo fatto dei regali di Natale anticipati, nella prima frazione è stata una bella partita, avrei voluto un po’ più di energia e cattiveria per segnare. Era evidente oggi che chi avesse segnato per primo avrebbe portato la gara dalla sua parte. Dopo l’errore di Solet siamo andati sotto però poi non significa che bisogna fare altri regali. Abbiamo visto alcune cose che non sono accettabili, abbiamo commesso un errore da evitare sul 2-0, abbiamo parlato molto del Bologna, non dovevamo commettere determinate ingenuità che invece abbiamo commesso. E’ difficile recuperare una gara come quella contro il Bologna e alla lunga la sensazione è stata che abbiamo staccato un po’ la spina. Anche dopo le sconfitte bisogna però essere ottimisti e lavorare».

LA PEGGIOR DIFESA DEL CAMPIONATO – «Purtroppo abbiamo subito troppi gol e di questo non siamo soddisfatti. Non c’è differenza se si perde con uno o due gol di scarto perché il risultato è lo stesso. Bertola è ancora giovane, così come Goglichidze e Palma, questo però non riguarda le decisioni prese sul campo. Sul secondo gol Okoye poteva rinviare. Sono situazioni che fanno parte del gioco. In fase offensiva non siamo riusciti a sfruttare le chance e potevamo portare la gara dalla nostra parte. Abbiamo fornito una prestazione solida che però non è bastata, commettendo delle ingenuità. Abbiamo subito molti gol ed è un qualcosa su cui migliorare».

I CAMBI DI ZANIOLO E DAVIS – «Pretendo di più, magari la vedo diversamente dai tifosi, parliamo di un giocatore di grande qualità e che nel breve tempo qui ha fatto bene, ma ha bisogno di tempo per migliorare. Parlerò ancora con lui per analizzare cosa poteva fare meglio. Davis rientrava da un infortunio e gli servirà tempo per tornare alla forma ottimale. Non c’è problema se i tifosi fischiano i cambi, il calcio è fatto così. La sconfitta è arrivata ed è meritata. Il Bologna ha sfruttato bene i nostri errori. C’è ora una nuova settimana per lavorare e migliorare. I nostri giocatori offensivi devono fare bene nella trequarti avversaria. Ho fatto questi cambi e si è perso 3-0, magari non cambiandoli finiva uguale e non si starebbe parlando di questo. Resta una sconfitta molto amara, siamo delusi e dispiace per i tifosi».