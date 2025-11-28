Conferenza stampa Runjaic prima di Parma Udinese: «Loro squadra pericolosa e coraggiosa. Infortuni? Mancherà solo lui. Fischi? Sentiti, ma dobbiamo fare questo»

Conferenza stampa Runjaic prima di Parma Udinese: il tecnico dei bianconeri ha parlato alla vigilia del match della tredicesima giornata

L’Udinese prepara la sfida di sabato alle 15:00 contro il Parma, valida per la tredicesima giornata di Serie A, e in conferenza stampa Kosta Runjaic ha fatto il punto su errori, rendimento individuale e prospettive future. Il tecnico ha riconosciuto i passi falsi della squadra, ma ha ribadito fiducia nel processo di crescita avviato la scorsa stagione.

GLI ERRORI E LA SFIDA AL PARMA – «In questa stagione stiamo commettendo degli errori evitabili, nel calcio si fanno errori ma ovviamente l’obiettivo è ridurli. Non abbiamo inoltre sfruttato al meglio le occasioni avute, segnando meno di quanto avremmo potuto e subendo più gol di quelli che avremmo dovuto subire a livello statistico. Dobbiamo quindi migliorare, ma è un campionato dove grandi squadre come Napoli, Juventus o Inter hanno già 3 o 4 sconfitte, fa capire quanto sia una Serie A difficile. Dobbiamo giocare nella stessa maniera indipendentemente che davanti ci sia il Verona o il Napoli… Il Parma è squadra giovane con giocatori di qualità e non molla mai. Noi siamo pronti, dobbiamo fare bene dal punto di vista della maturità, con l’energia giusta. Siamo più forti rispetto alla scorsa stagione, ora bisogna dimostrarlo».

ZANOLI E GLI ALTRI NUOVI – «È arrivato a settembre, non ha fatto la preparazione con noi. Sta lavorando molto e vuole diventare un giocatore chiave. Deve migliorare, ma sono ottimista… Goglichidze è inesperto e sta maturando. Okoye non ha giocato 4 mesi e ha bisogno di tempo. Non parlerei di crisi, c’è da lavorare».

REAZIONE ASSENTE DOPO IL 2-0 E I SUBENTRI – «Sì, ho sentito i fischi. Ogni partita ha la sua storia: il Bologna vive un grande momento e per i subentrati non è stato semplice. Non abbiamo mostrato una grande reazione, è vero, ma dobbiamo imparare dagli errori. Zaniolo ha avuto un’occasione a Roma, Ekkelenkamp una contro il Bologna. Mi aspetto di più da tutti. Abbiamo segnato 12 gol, non 20: bisogna essere più concentrati».

NUMERI BASSI DALLA MEDIANA E DAGLI ESTERNI – «Non citerei solo i centrocampisti ma anche gli esterni. L’anno scorso abbiamo avuto pochi numeri da loro. Zanoli è stato preso per aumentare la spinta. Presto raccoglieremo i frutti».

KRISTENSEN E GLI INFORTUNATI – «È stato fuori a lungo. Ha lavorato duramente e ha fatto due sedute parziali con la squadra. Domani non ci sarà e nemmeno contro la Juventus. Se vedremo miglioramenti vorremo convocarlo contro il Genoa».

OBIETTIVO METÀ CLASSIFICA – «Siamo in un processo di crescita, difficile dare tempistiche. Abbiamo un buon mix di giocatori e prima o poi raccoglieremo i frutti. Vogliamo essere difficili da affrontare in casa e vedere se potremo arrivare tra le prime dieci».

CONDITIONI DELLA ROSA – «A parte Kristensen sono tutti a disposizione».