Conferenza stampa Sammarco pre Bologna Verona: «Bella-Kotchap e Slotsager sono out ma recuperiamo un titolare»

Conferenza stampa Sammarco pre Bologna Verona: le parole del tecnico degli scaligeri alla vigilia del match di campionato

Nel prossimo turno Serie A, una delle partite più interessanti è Bologna Verona. Il tecnico degli scaligeri, Paolo Sammarco, si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia.

PAROLE – «Bella-Kotchap e Slotsager saranno indisponibili, recuperiamo invece Belghali che si è allenato. Vedremo domani ma le sensazioni sono positive, non credo però che partirà dall’inizio. A destra abbiamo diverse soluzioni, come Akpa-Akpro, Bradaric e Oyegoke. Dobbiamo considerare che il Bologna è una squadra che attacca molto con gli esterni. Sono valutazioni che faremo nell’ultimo allenamento. Bowie sta crescendo, ha bisogno di continuità, Orban è quello che è cresciuto di più. La loro intesa sta migliorando, probabilmente partiranno dall’inizio, mi aspetto tanto da loro. Valentini sta bene, si allena in gruppo da due settimane, siamo felici del suo rientro e potrebbe partire dal 1′. Suslov non è ancora pronto ma sta lavorando benissimo e questo aiuta anche il resto della squadra».