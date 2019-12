Sarri: «Sul tridente CR7-Dybala-Higuain dall’inizio…» – VIDEO

Maurizio Sarri parla del tridente CR7-Higuain-Dybala che ha deciso la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen – VIDEO

Maurizio Sarri torna a parlare del tridente pesante con CR7-Higuain-Dybala che ieri ha deciso la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

«Se li potremo vedere dall’inizio non lo so, ho aspettato di vedere le condizioni per metterli dal primo minuto. Magari se li avessi fatti giocare dal primo minuto, il Leverkusen sarebbe stato più aggressivo».