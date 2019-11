Conferenza stampa Sarri: «Il VAR mi piace poco» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del derby sul Var, che tanto sta facendo discutere

Maurizio Sarri ha parlato anche di VAR durante la conferenza stampa di vigilia di Torino-Juventus. La tecnologia sta facendo molto discutere in queste ultime giornate di Serie A. Le sue parole.

A me piace di più quando gli arbitri in campo arbitrano. Ma questa è la mia impressione. Poi ci sono le regole, alcune di queste non condivisibili. Non capisco nulla sulle regole del fallo di mano. Ma in questo momento è così, non è che nella vita di tutti i giorni violo le regole solo perché non mi piacciono. Il Var andrebbe usato per errori macroscopici ma lo stanno usando 4-5 volte a partita. Come fanno ad esserci così tanti errori?».