Conferenza stampa Sarri: «Alla Lazio sto benissimo. Marsiglia? Può essere decisiva»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico della Lazio alla vigilia della sfida di Europa League contro il Marsiglia

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Marsiglia. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Loro all’andata hanno mostrato grandissima qualità di palleggio. E’ una squadra che difende con un modulo e attacca con un altro. Fino a quando non abbiamo alzato i ritmi loro hanno fatto bene. E’ una partita difficilissima ma venirsi qui al Velodrome e aspettarsi una sfida semplice non è la realtà. Anche perché la Ligue 1 è un campionato importante, in crescita, e non ci aspettiamo nulla di semplice».

RINNOVO – «Questo si valuterà in questa settimana, le valuteremo tutte nella prossima settimana. Io alla Lazio sto benissimo. Sto benissimo con la società, mi piacciono tantissimo le persone che lavorano nella Lazio. Dobbiamo sederci col presidente ma io con lui mi trovo benissimo».