Conferenza stampa Sarri: «Ronaldo ha un fastidio al ginocchio» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match contro il Milan sulle condizioni di Cr7

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Milan, delle condizioni di Cristiano Ronaldo. Le parole del tecnico bianconero.

«Ancora non lo so, perché ieri era con i fisioterapisti e vedremo oggi e domattina nell’ultimo allenamento come sta. Non ha niente di grave, solo un piccolo dolore al ginocchio che un po’ lo squilibra negli appoggi durante la partita».