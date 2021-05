Conferenza stampa Semplici: «Parole Vigorito? Andiamo avanti per la nostra strada»

Conferenza stampa Semplici: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro la Fiorentina. Le sue parole

RIPOSO GIOCATORI E INSINUAZIONI DI VIGORITO – «Stiamo valutando con lo staff, stasera abbiamo la rifinitura e capiremo bene per far si che la squadra faccia una grande prestazione, valuterò i cambi. Io sono contento che i ragazzi abbiano dimostrato, al mio arrivo non avevano dimostrato le loro capacità e non mi interessano le motivazioni, il nostro percorso è evidente. Nel calcio ci sono episodi a favore e contro ma noi proseguiamo sulla nostra strada».

GARA DI DOMANI – «Al mio arrivo abbiamo fatto tutte grandi partite, tutte come fossero finali. Siamo rientrati in un contesto più consono tirando fuori carattere e mentalità. Domani affrontiamo con grande rispetto, la Fiorentina sulla carta non dovrebbero essere in questa situazione. Loro sono salvi e noi no, metteremo in campo le nostre qualità per fare punti».