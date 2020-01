Conferenza stampa Semplici: «Scontro salvezza? Proveremo a vincere»

Conferenza stampa Semplici, ecco le parole dell’allenatore della Spal per presentare la gara contro l’Hellas Verona

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

SCONTRO DIRETTO – «Di sicuro una partita da provare a vincere. Veniamo da una bellissima vittoria e quindi domani bisognerà provare a fare una grandissima prestazione. Anche loro sanno che in caso di sconfitta e vittoria nostra si riaprirebbe il discorso salvezza».

KURTIC – «In questo momento è convocato, è a nostra disposizione e lo utilizzeremo per quello che ne avrò bisogno. Si è allenato bene e stiamo valutando se poterlo utilizzare. Si tratta di un giocatore importante».

ACCIACCATI – Di Francesco sta bene e può darci una mano dal primo minuto. Reca settimana prossima rientrerà in gruppo. Per la Fiorentina dovrebbe essere recuperato. Fares e D’Alessandro stanno bene e sono in linea con i tempi di recupero. Marco è leggermente più avanti rispetto alle previsioni. ».