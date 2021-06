Svizzera, Shaqiri: «Mancini grande uomo. L’Italia non è quella tradizionale»

Xerdan Shaqiri parla alla vigilia della gara contro l’Italia: ecco le dichiarazioni dello svizzero verso la seconda partita di Euro 202o

Xerdan Shaqiri, esterno della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia.

MANCINI – «Non vedo l’ora di giocare questa partita, non vedo l’ora di ritrovare Roberto domani. E’ un grande uomo, sono felice che per lui le cose stiano andando bene. L’Italia è un’ottima squadra, tra le favorite. Abbiamo visto la gara dell’Italia nella prima partita, sono contento per lui. E’ un ottimo allenatore».

ITALIA – «Sarà una gara diversa, cercheranno di attaccare: l’Italia non è quella tradizionale che cercava di difendere, quella attuale è spettacolare, gioca un calcio molto offensivo e si trovano a loro agio a giocare così. Per noi sarà una grande partita, cercheremo di segnare qualche gol: è da partite che non prendono gol e dimostra quanto siano forti difensivamente. La Nazionale è molto equilibrata, tra reparto offensivo e difensivo. Non ci sono i grandi giocatori del passato, come Pirlo. E’ una grande squadra che gioca bene insieme, non ci sono i big del passato ma Mancini ha fatto un ottimo lavoro».