Conferenza stampa Shevchenko: «Voglio mettere in difficoltà il Milan»

Andriy Shevchenko, tecnico del Genoa, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Milan di domani

Le parole di Shevchenko in conferenza stampa per presentare la sfida del suo Genoa contro il Milan. Ricordi ed emozioni per il tecnico rossoblù, ma domani vuole vincere. Le sue parole:

SULL’ATTEGGIAMENTO DEL GENOA: «Il Genoa dovrà essere molto motivato e avere un grande spirito. Sicuramente la partita sarà molto difficile, il Milan è una squadra di qualità».

SULLE SUE EMOZIONI: «Sicuramente sarò emozionato ma in questo momento sto cercando di bloccare le mie emozioni. Questo fa parte del mio lavoro, della vita. Sono un professionista e quello che ho promesso ai tifosi del Genoa è che farò il massimo per loro. In questo momento io penso di far di tutto per mettere in difficoltà il Milan».

SULLE PAROLE DI MALDINI E ANCELOTTI: «Io farò il tifo per il Milan, come sempre, ma non nella partita contro il Genoa».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24