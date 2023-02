Conferenza stampa Spalletti: «La Cremonese ci ha fatto girare le scatole in Coppa e lo vedranno»

Conferenza stampa Spalletti, l’allenatore del Napoli parla alla vigilia della sfida contro la Cremonese: le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato alla vigilia del match di campionato con la Cremonese.

PENSIERO CHAMPIONS – «No, ho troppi motivi per pensare a domani e non disperdo attenzioni perchè non ci dimentichiamo mai che la Cremonese ci ha eliminato dalla Coppa Italia. Abbiamo visto le qualità che hanno».

RICORDO DELLA COPPA ITALIA – «Ci siamo rimasti male, per certi versi la competizione ci serviva per far vedere quanto sono forti Gaetano, Zerbin, Zedadka, Bereszyński, a qualcuno a cui non ho dato spazio, ad altri un po’. Anche il viaggio, il ritiro, la valigia diventa a livello mentale una fatica in più, ma se avessi avuto l’occasione poteva servirci ed invece non l’abbiamo più e ci girano le scatole. Domani c’è da mettere anche questo sul conto da presentargli, che ci sono girate le scatole!».

PRIMO POSTO – «Anche io non mi sarei aspettato questi punti e questo distacco, con un gioco simile espresso sia in campionato che in coppa».