Conferenza Spalletti post Juve Toro: «Ci è mancata quella qualità e quella fantasia che ci vogliono in queste partite. Non siamo contenti, nessuno lo era»

Conferenza Spalletti: l’allenatore della Juventus ha commentato in conferenza stampa il derby della Mole contro il Torino

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha rilasciato le sue dichiarazioni in conferenza stampa al termine del derby della Mole contro il Torino, valido per l’11ª giornata della Serie A 2025/26:

COSA E’ MANCATO – «Ci è mancata quella qualità e quella fantasia che ci vogliono in queste partite. Si va a giocare nell’angusto, ci vuole una giocata logica, quella precisione maniacale nel farla passare tra due avversari. Ci vuole anche più fortuna, per il momento non si è avuta…Tutti parlano della parata di Di Gregorio ma sono arrivati lì con due rimpalli. Si deve migliorare perché ne abbiamo la possibilità ma sono contento di quello che ho visto, queste partite le mettiamo nel banco delle conoscenze. Non siamo contenti, nessuno nello spogliatoio lo era».

ZHEGROVA – «Non manca tanto, il ragazzo è svelto e sveglio. Poi bisogna fare quel tipo di partita lì. Baroni sa di avere calciatori forti in campo aperto. Quando ripartono non diventa più la partita di Conceicao e Zhegrova, a fare ricomposizione 60 metri perdi. Poi se decidono di star là può davvero diventare una spina nel fianco. Ha questa follia di tirar fuori cose che non sa nessuno lui, quando ti punta – come Yildiz – non sa nemmeno lui come fa. Abbiamo cartucce importanti da sparare».

