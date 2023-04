Conferenza stampa Stankovic: «L’avevamo preparata bene. Episodi? Parlino gli esperti»

Conferenza stampa Stankovic: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e la Sampdoria. Le dichiarazioni

(inviato all’Olimpico) – Dejan Stankovic, tecnico blucerchiato, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Sampdoria, match della 28esima giornata di Serie A.

PIU’ DIFFICILE IN DIECI – «Sapevamo che 11 contro 11 sarebbe stata difficile lo stesso, 11 contro 10 contro una squadra ben allenata e attrezzata è ancora più difficile. Gli episodi li commentano gli esperti, io non lo sono e lascio a loro. Dopo l’espulsione eravamo in difficoltà. Fino a quel punto potevano farci gol perchè hanno le qualità, ma noi tenevamo bene il campo. Ci mancava qualcosa davanti, ma anche loro ci hanno chiuso bene gli spazi. Ora giriamo verso le prossime tre bellissime partite per i nostri tifosi, eccezionali anche oggi. Si va avanti».

LA SAMP NON MUORE MAI – «Noi ci divertiamo sempre, accettiamo le difficoltà e il momento. Stasera si dorme, anche se non è bello perdere se ci sono episodi in mezzo. Ma non si molla fino alla fine, non ho dubbi che i ragazzi si leccheranno le ferite e poi torneranno al lavoro orgogliosi di indossare questa maglia».

GABBIADINI – «Quando sei in nove in campo spendi più energie. Lui e Rincon hanno lottato e li volevo risparmiare, non volevo rischiare infortuni. Rincon si è allenato solo un giorno con noi, Mano ha speso tantissimo. Non volevo rischiare due giocatori così importanti, anche con loro due in campo eravamo in difficoltà. Non ci sono altre ragioni».

CENTROCAMPO – «Rincon è speciale, è spettacolare, professionisti come lui ce ne sono pochi. L’abbiamo provata mettendolo davanti alla difesa, facendo girare palla e impegnando i loro quinti. Nel primo tempo potevamo fare qualche tiro in più, cercavamo le imbucate dietro la schiena che è il pane dei difensori della Roma. Bisognava calciare di più, sono arrivate tante belle palle di Augello ma anche quello è pane per i loro denti. Ma puntavamo sulle seconde palle, su qualche tiro da fuori. L’abbiamo preparata così, eravamo messi bene in campo».

UN ALTRO ATTACCANTE CON GABBIADINI – «Sono d’accordo, ci penserò a mettere un altro attaccante più propositivo. Una bella idea (ride ndr.)».

LAVORATO SULLE – «Io 7 o 8 giorni fa con lo staff dicevo che la Roma contro di noi avrebbe giocato a quattro, senza parlare con nessuno. Ho lavorato con José, lui si affida agli uomini nei momenti di difficoltà, così nella mia testa ho visto quelli di peso nella sua fiducia. E così hanno giocato».

RAVAGLIA – «E’ un leader dello spogliatoio, uno che non molla. L’ho visto bene, ho deciso di metterlo in porta e ha fatto il suo con tre parate fondamentali. Vediamo, continuiamo a lavorare con tutti, abbiamo tre portieri diversi ma vedremo chi giocherà».

LAMMERS – «Ha recuperato al 100%. Ha fatto uno spezzone, si vede che è stato fuori quasi un mese».