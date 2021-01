Conferenza stampa Stroppa: «La Roma domina il campo, faremo del nostro meglio»

Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia di Crotone-Roma

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma.

ASCOLTA LE PAROLE DI STROPPA SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24

ROMA – «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato, sarà una partita di assoluto livello. Cercheremo di affrontarla al meglio come sempre. Conosciamo le qualità dei giallorossi e la loro capacità di saper lavorare a tutto campo in fase di possesso e non possesso. Poetano tanti uomini nelle ripartenze nel momento in cui recupera palla. La Roma ha qualità importanti individuali, ha dominio del campo, è una squadra che sa giocare sia in contropiede che in palleggio. È una squadra davvero completa, bisogna fare i complimenti a Fonseca per l’identità che ha dato e anche per il cambio di tendenza rispetto alla scorsa stagione: è un’avversaria davvero temibile».

CAMBI – «Metteremo qualcuno di più fresco, si è speso tanto con l’Inter e alcuni ragazzi sono stanchi. Fare una partita così importante sotto l’aspetto fisico e agonistico renderà tutto più difficile».