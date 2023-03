Conferenza stampa Szczesny: «Ripetiamo quanto fatto all’andata»

Conferenza stampa Szczesny, le dichiarazioni del portiere della Juventus alla vigilia del match contro il Friburgo

Wojciech Szczesny, tecnico della Juventus, ha analizzato così in conferenza il ritorno col Friburgo.

COSA PUO’ FARE LA DIFFERENZA – «Per portare a casa un buon risultato bisogna ripetere quello che abbiamo fatto nella partita d’andata. Siamo rimasti ordinati, abbiamo limitato il Friburgo, che non ha creato quasi niente, non ha tirato in porta. Bisogna essere ordinati, servirà tanta pazienza perché loro sono ordinati dietro».

